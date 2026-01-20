Назван объем ипотечных кредитов, предоставленных по гослинии в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На сегодня Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд предоставил кредиты на сумму 3,757 миллиарда манатов 56 808 заемщикам.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на информацию фонда.

Согласно информации, на бизнес-кредиты предоставлено гарантий на сумму 687,188 млн манатов, а 9 070 квартир реализованы через сдачу в аренду.

Отметим, что Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд был создан в конце 2017 года в результате слияния ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и "Фонд кредитных гарантий" и является их правопреемником. Фонд действует как государственный агент, предоставляющий ликвидную поддержку национальным финансовым учреждениям для выдачи долгосрочных субсидированных ипотечных кредитов и обеспечения доступа к дешёвым финансовым ресурсам.