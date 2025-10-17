Растет потребность в оперативном измерении экономической активности - Орхан Назарли

БАКУ /Trend/ - Необходимость оперативного измерения экономической активности, динамичного отслеживания тенденций роста и постоянной оценки уровня прозрачности возрастает.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана, об этом заявил руководитель Службы Орхан Назарли во время своего выступления в видеоформате на 6-й Международной конференции Организации налоговых администраций Европы (IOTA) на тему "Развитие экономики в режиме реального времени и налоговые администрации", состоявшейся в Таллине. Тема выступления - "Применение налогово-ориентированной системы измерения экономической деятельности в Азербайджанской Республике".

O. Назарли проинформировал о проекте по измерению экономической активности и оценке уровня прозрачности экономики с использованием имеющихся базовых данных ГНС. Он отметил, что потребность в оперативном измерении экономической активности, динамичном отслеживании тенденций роста и постоянной оценке уровня прозрачности возрастает. Это вносит важный вклад в повышение эффективности управления и принятие обоснованных экономических решений.

Была представлена подробная информация об основных направлениях проекта, исследованиях, проведенных с эффективным использованием базы данных Государственной налоговой службы, этапах расчета показателя "Налогово-ориентированная экономическая оценка" (TBEM). Было рассказано о работе, проводимой в сотрудничестве с международными и местными партнерами, исследованиях и мерах по совершенствованию. Подчеркнуто значение налоговой системы в обеспечении прозрачности экономики, важность регулярной оценки уровня прозрачности и результативного управления.

В ходе конференции состоялись различные сессии. В рамках конференции также была организована выставка "Решения для налоговых операций в режиме реального времени". Здесь демонстрируются современные подходы и практики, направленные на повышение эффективности налоговых операций.

В ходе конференции обсуждались роль налоговых администраций в формировании экономики в режиме реального времени, поддержка и перспективы развития этой экосистемы.

