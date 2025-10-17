Казахстан и Азербайджан формируют прочную ось партнерства от логистики до “зеленой” энергетики - мнение из Астаны

БАКУ/Trend/ - Казахстан и Азербайджан продолжают укреплять партнерство через высокий уровень диалога и сотрудничество в сферах логистики, инвестиций и развития "зеленой" энергетики.

Об этом Trend рассказал эксперт по международным отношениям Таир Нигманов.

"Главы государств поддерживают регулярный диалог на высоком уровне. Также сотрудничество в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) демонстрирует позитивную динамику - ежегодно проводится официальный саммит, как правило, осенью, а также неформальные встречи весной или летом. Президенты регулярно общаются в рамках этих мероприятий, а также в ходе двусторонних визитов, телефонных разговоров и на полях других площадок, включая СНГ",- сказал Нигманов.

Он отметил, что Казахстан поддерживает мирное урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном и подписание мирной декларации. Важным фактором, по его словам, является то, что Казахстан также сделал свой вклад в мирный процесс.

"В частности, в 2024 году в Алматы состоялась встреча министров иностранных дел в рамках подготовки мирного соглашения. В целом, я бы охарактеризовал динамику как очень положительную",- сказал эксперт.

По его словам, ключевые достижения в двустороннем сотрудничестве можно выделить в нескольких направлениях.

"Во-первых, это трехстороннее соглашение с участием Казахстана, Азербайджана и Узбекистана, касающееся развития "зеленой" энергетики. За последние два года был подписан ряд соглашений между банками и инвестиционными фондами, в частности было подписано соглашение о стратегическом партнерстве между "Самрук-Казына" и "Азербайджанским инвестиционным холдингом". Продолжаются активные переговоры и соглашения в экономической и инвестиционной сферах. Отдельно стоит отметить соглашение о поэтапном увеличении объема транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики, в котором участвовали казахстанская компания КазМунайГаз и государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR", - отметил Нигманов.

По его словам, позитивная динамика отношений активно наполняется конкретным экономическим содержанием.

"Что касается Среднего коридора, Казахстан стремится диверсифицировать свои логистические потоки. Если говорить о нефти, более 90 процентов казахстанской нефти транспортируется через Каспийский трубопроводный консорциум, проходящий по территории России, и далее отгружается в порту Новороссийск. Однако, усиливается геополитическая и экономическая нестабильность, остаётся неопределённость в отношении санкционного давления на Россию", - отметил эксперт.

Нигманов добавил, что также имели место случаи приостановки отгрузок нефти по природным причинам, таким как штормы и другие форс-мажоры. В связи с этим Казахстан заинтересован в снижении своей односторонней зависимости и развитии альтернативных маршрутов поставок.

"Кроме того, если рассматривать ненефтяные товары, экономическая и геополитическая нестабильность также оказывают негативное влияние. Санкционные меры, ограничения и эмбарго, введённые между Российской Федерацией и странами Европейского Союза и США, вынуждают постоянно искать альтернативные маршруты поставок самых разных товаров - от продовольствия до товаров массового потребления. В этом контексте важную роль играет Средний коридор", - отметил он.

По его словам, Казахстан и Азербайджан, без сомнения, играют центральную роль в реализации потенциала Среднего коридора.

"Существуют альтернативные, более южные маршруты через территории Кыргызстана, Узбекистана и других стран. Тем не менее, ключевое значение, на мой взгляд, здесь будет сохраняться за Казахстаном, поскольку требуется пройти всего одну границу, а не несколько. Кроме того, большая часть маршрута по Казахстану пролегает через равнинные степи и полупустыни, что значительно упрощает строительство железных дорог - в отличие от южных альтернатив, где сложный горный рельеф серьёзно осложняет логистику. В то же время на западном направлении важную роль играет Азербайджан и порт Баку", - сказал Нигманов.

Эксперт отметил, что Азербайджан играет ключевую роль в Организации тюркских государств.

"Страна стремится выступать в качестве связующего звена между восточными государствами, такими как Казахстан и Узбекистан, и западными, в частности Турцией. В этом контексте особое значение приобретает Зангезурский коридор, который регулярно упоминается на мероприятиях ОТГ и в ходе двусторонних встреч", - отметил он.

Нигманов также подчеркнул проблему обмеления Каспийского моря.

"Президент Казахстана неоднократно поднимал этот вопрос, в том числе на недавних общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. Главная опасность заключается в том, что если Каспий продолжит обмеление, это серьезно поставит под угрозу развитие Среднего коридора. Во-первых, это негативно скажется на портовой инфраструктуре — уровень воды будет снижаться, что приведет либо к необходимости использовать суда и танкеры меньшего водоизмещения, либо к проведению дополнительных дноуглубительных работ. Это, в свою очередь, повлечет за собой значительные дополнительные затраты и усложнения эксплуатации портов. Поэтому, на мой взгляд, всем странам Каспийского бассейна необходимо приложить максимальные усилия, чтобы предотвратить повторение судьбы Аральского моря для Каспия", - отметил Нигманов.

Эксперт полагает, что предстоящий Казахстанско-Азербайджанский бизнес-форум скорее всего традиционно будет сосредоточен на вопросах логистики и взаимных инвестиций.

"Прежде всего это связано с тем, что Казахстан стремится не только диверсифицировать свои торгово-экономические потоки, но и внутреннюю экономику. К сожалению, страна все еще сильно зависит от энергоресурсов и экспорта полезных ископаемых, в частности металлов. Поэтому Казахстан активно ищет альтернативные пути развития, и одной из таких стратегий становится логистика", - подчеркнул он.

Кроме того, эксперт добавил, что на международном уровне Казахстан прилагает большие усилия для привлечения инвестиций в эту сферу. В частности, в результате двух визитов в США за последние два года были достигнуты значительные соглашения с американской компанией Webtec. Изначально был реализован проект с инвестициями в 1 миллиард долларов, а сейчас подписан новый контракт на сумму 4,2 миллиарда долларов, касающийся поставок локомотивов и вагонов.

"Таким образом, Казахстан серьезно вкладывается в развитие логистической инфраструктуры. Именно поэтому, я уверен, эта тема станет основной на предстоящих встречах с Азербайджаном", - сказал Нигманов.

Эксперт также подчеркнул, что "зеленая" энергетика обладает значительным потенциалом развития сотрудничества.

"Недавно наш президент высказал критику в адрес этого направления, отметив, что в некоторых случаях оно напоминает крупное мошенничество. Тем не менее это не отменяет того факта, что Казахстан продолжает стремиться к углеродной нейтральности и активно ищет возможности для развития альтернативных источников энергии на своей территории. Учитывая уже сформированную правовую базу в рамках трехсторонних соглашений и Организации тюркских государств, логично продолжать и расширять работу в этом направлении", - сказал он.