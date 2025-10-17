БАКУ/Trend/ - Азербайджан присоединится к Конвенции о Международной организации по оборудованию для морского судоходства.

Как сообщает Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Проект закона о присоединении к «Конвенции о Международной организации по оборудованию для морского судоходства» был принят в одном чтении.

Отмечено, что Конвенция была подписана в Париже 27 января 2021 года.

Документ состоит из преамбулы, 22 статей и переходных положений.

В Конвенции подробно изложены порядок создания Международной организации по оборудованию для морского судоходства, её цели и задачи, функции, органы и т.д.

Эта организация создана как межправительственная организация и носит консультативный и технический характер.

В целом, под морским навигационным оборудованием понимаются устройства, системы или службы, расположенные вне судна, предназначенные и используемые для повышения безопасности и эффективности мореплавания отдельных судов, а также морского судоходства. Целью организации является объединение усилий правительств и организаций, занимающихся регулированием, поставкой, обслуживанием или эксплуатацией морского навигационного оборудования, для достижения целей в этой области. Соответственно, организация имеет свои собственные функции (подготовка и распространение необязательных стандартов, рекомендаций, руководств, инструкций и других документов, обеспечение механизмов консультаций и обмена информацией по соответствующим вопросам, организация конференций, симпозиумов, семинаров и других мероприятий и т. д.).

Организация имеет четыре органа: Генеральную ассамблею, Совет, комитеты и вспомогательные органы, необходимые для обеспечения деятельности Организации, и Секретариат. В Организации имеются следующие должности Президента и Вице-президента. Заседания Генеральной ассамблеи и Совета ведутся Президентом организации, а в его отсутствие – Вице-президентом. Генеральная ассамблея является главным органом принятия решений Организации и обладает всеми полномочиями Организации. Очередные сессии Генеральной ассамблеи проводятся каждые три года.

Совет является исполнительным органом Организации и отвечает за руководство деятельностью Организации. Совет проводит заседания не реже одного раза в год.

Комитеты и вспомогательные органы способствуют достижению целей и задач Организации. Генеральный секретарь, представляющий Секретариат, отвечает за организацию текущей деятельности Организации и заключение соглашений с государствами и международными организациями с учетом указаний Генеральной Ассамблеи или Совета.

Официальными языками Организации являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский.

Любое государство-член может предлагать поправки к Конвенции, направив письменное уведомление Генеральному секретарю, а также может выйти из Конвенции, уведомив о выходе не менее чем за двенадцать месяцев до предполагаемой даты выхода.

Настоящая Конвенция может быть денонсирована путем голосования Генеральной Ассамблеи после уведомления о намерении сделать это не менее чем за шесть месяцев.

