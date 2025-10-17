Израиль готов поделиться опытом по разминированию с Азербайджаном - посол

БАКУ/Trend/ - Израиль рассматривает возможность поделиться опытом по разминированию с Азербайджаном.

Об этом сказал в пятницу Trend посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус.

"На прошлой неделе я впервые посетил Карабах, где нам показали территории с заложенными и обезвреженными минами. Я увидел разрушительное воздействие мин на жизнь местных жителей. Эти территории необходимо очистить и обезопасить, чтобы предотвратить гибель невинных людей. Это серьёзная проблема, которую нужно решать. В рамках своих полномочий как посол я постараюсь найти площадки для сотрудничества, где Израиль сможет поделиться своим опытом - ведь у нас тоже есть проблема мин в некоторых районах страны, и мы активно работаем над их обезвреживанием и эвакуацией. Надеюсь, в будущем мы сможем наладить обмен знаниями и совместную работу, чтобы защитить наших граждан от этой угрозы", - сказал посол.

Дипломат подчеркнул, что Израиль и Азербайджан также активно сотрудничают в энергетическом секторе.

"SOCAR приобрела 10% акций проекта "Тамар" и также будет участвовать в добыче газа в Средиземном море. Я надеюсь, что это сотрудничество будет продолжать развиваться, а связи между Израилем и Азербайджаном в энергетической сфере - укрепляться", - сказал Краус.