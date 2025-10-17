Ратифицировано Соглашение о всестороннем экономическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭ

БАКУ/Trend/ - Милли Меджлис (парламент) ратифицировал Соглашение о всестороннем экономическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭ.

Как сообщает Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Проект закона «Об утверждении Соглашения о всестороннем экономическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов» был принят в одном чтении.

Отмечалось, что Соглашение, заключенное в целях развития экономических и торговых отношений между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами, было подписано 9 июля 2025 года в Абу-Даби. Основной целью Соглашения является расширение торгово-инвестиционных отношений между двумя странами, снижение торговых барьеров, укрепление взаимного экономического сотрудничества и создание долгосрочной и стабильной правовой базы.

Документ состоит из 18 глав и ряда приложений. Его структура и содержание разработаны в соответствии с современными соглашениями о свободной торговле и всестороннем экономическом партнерстве.

Соглашение отражает комплексные договоренности в области торговли товарами и услугами, инвестиций, упрощения таможенных процедур, государственных закупок, цифровой торговли, прав интеллектуальной собственности, поддержки малых и средних предприятий, механизмов урегулирования споров и заключительных положений.

Согласно положениям соглашения, стороны предусматривают снижение или отмену таможенных пошлин, определение происхождения товаров, упрощение торговых процедур и гармонизацию технических, санитарных и фитосанитарных правил с международными стандартами. В сфере услуг обеспечиваются прозрачность, доступ к рынкам и равные возможности для конкуренции. Кроме того, регулируются такие вопросы, как защита и поощрение инвестиций, развитие цифровой торговли, взаимный доступ к рынкам и устранение дискриминации в государственных закупках.

Документ также включает положения, соответствующие современным международным стандартам в области защиты прав интеллектуальной собственности. В документе также отдельно предусмотрены вопросы национальной безопасности, налоговые вопросы и исключения в соответствии с международными нормами, а также механизмы разрешения споров, которые могут возникнуть между сторонами, путем консультаций и специальных процедур третейских групп. Правила процедуры и кодекс поведения участников дискуссии приведены в приложениях.

Настоящее Соглашение, подписанное между Азербайджанской Республикой и Объединёнными Арабскими Эмиратами, создаёт всестороннюю правовую базу, соответствующую современным международным стандартам, для развития экономического сотрудничества между двумя странами. Ратификация Соглашения имеет большое значение для укрепления торгово-инвестиционных отношений, расширения экономической активности и углубления долгосрочного стратегического партнёрства.

