Азербайджан - не только региональный лидер, но и влиятельный участник международных процессов - Сахиба Гафарова

БАКУ/Trend/ - Руководство Президента Ильхама Алиева обеспечило становление Азербайджана как современного мирового государства.

Как сообщает Trend, об этом заявила спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в своем выступлении на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Она отметила, что за последние 22 года наша страна стала ареной стабильности и развития. Сейчас азербайджанский фактор является важным условием региональной безопасности и экономического сотрудничества.

Спикер напомнила, что Азербайджан одержал исторические победы в 44-дневной Отечественной войне и антитеррористической операции. Наша территориальная целостность и государственный суверенитет восстановлены.

«Сегодня Азербайджанская Республика – государство, голос которого слышен на международных площадках и которое уверенно высказывает свою точку зрения. Международные события, произошедшие только за последние полгода, в очередной раз продемонстрировали значимое место Азербайджана в системе глобального политического диалога.

Участие Президента Ильхама Алиева в VII саммите Европейского политического сообщества, XII саммите Совета глав государств Организации тюркоязычных государств, саммите Совета глав государств СНГ и Саммите мира по Ближнему Востоку встречи и переговоры, проведенные главой государства в рамках этих мероприятий, показали, что Азербайджан является не только региональным лидером, но и влиятельным участником международных процессов.

На этих встречах была выражена четкая и ясная позиция Азербайджана по вопросам международной и региональной безопасности, энергетики, устойчивого развития, мира и другим вопросам. В открытом диалоге с главами государств Президент Ильхам Алиев предложил справедливые и основанные на международном праве решения волнующих всех проблем. Все это еще раз доказывает, что Азербайджан – государство, играющее важную роль в формировании региональной и глобальной повестки дня», – сказала Сахиба Гафарова.

