Стартует конкурс «EY Предприниматель года» при поддержке Банка ABB

Компания EY Азербайджан при поддержке Банка ABB объявила о начале приема заявок на участие в конкурсе «EY Предприниматель года», который проводится в Азербайджане уже в седьмой раз. К участию приглашаются предприниматели и владельцы бизнеса, демонстрирующие лидерство, устойчивый рост и вклад в развитие своей отрасли.

Конкурс «EY Предприниматель года» — одно из самых престижных международных бизнес-соревнований, которое проводится почти 40 лет и охватывает более 60 стран и 145 городов по всему миру. Подать заявку на участие в национальном этапе можно до 30 декабря 2025 года.

Победитель будет объявлен в начале 2026 года. Оценка участников проводится независимым жюри по ключевым критериям — рост выручки и прибыли, инновационность и креативность, лидерские качества, а также внимание к социальной ответственности и устойчивому развитию. Победитель национального этапа представит Азербайджан на международном финале «EY World Entrepreneur Of The Year», который состоится в мае 2026 года в Монако.

Банк ABB поддерживает конкурс уже в седьмой раз, подтверждая свою приверженность развитию предпринимательства, инноваций и лидерства. Цель программы — поощрение достижений азербайджанских бизнесменов и укрепление деловой экосистемы страны. За последние годы более 70 предпринимателей стали участниками конкурса, получили возможность расширить деловые связи, обменяться идеями и войти в сообщество ведущих предпринимателей Азербайджана.

Председатель Правления Банка ABB Аббас Ибрагимов отметил: «Банк ABB неизменно поддерживает предпринимательство, инновации и дух лидерства. Наше участие в программе «EY Предприниматель года» в качестве генерального спонсора уже в седьмой раз — яркое подтверждение этой миссии. Конкурс знакомит общество с историями успеха бизнес-лидеров и вдохновляет новое поколение предпринимателей. Мы рады вносить вклад в развитие бизнес-экосистемы страны через подобные инициативы».

Подать заявку на участие можно по ссылке.

