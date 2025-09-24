В городе Лачин прошло заседание Рабочей группы по вопросам экологии (Обновлено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:37)

ЛАЧИН /Trend/ - В городе Лачин состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам экологии при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщает Карабахское бюроTrend, в заседании приняли участие представители соответствующих государственных структур, входящих в состав Рабочей группы, сотрудники специальных представительств Президента Азербайджанской Республики в Лачинском, Кяльбаджарском, Шушинском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском, Агдеринском, Ходжалинском, Ходжавендском районах, а также представители Служб восстановления, строительства и управления в этих районах и городе Ханкенди.

В ходе заседания членами Рабочей группы и представителями других приглашенных структур были представлены сведения о состоянии соблюдения экологических требований при реализации инфраструктурных проектов в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, о возникающих трудностях в регулировании эксплуатации недр и путях их решения, о проведенных мероприятиях по безопасному управлению твердыми отходами и совершенствованию работы управления в этой сфере, о работах, проведенных с целью создания новых особо охраняемых природных территорий и восстановления деятельности существующих для сохранения биоразнообразия в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Также были обсуждены вопросы, поднятые представителями других структур, участвующих в заседании, связанные с экологическими разрешениями при реализации инфраструктурных проектов, а также вопросы, касающиеся исполнения поручений, данных Координационным штабом, в целях усиления коммуникации между соответствующими структурами и координации деятельности.

