В Пекине стартовал XII Сяншаньский форум

БАКУ/ Trend/ - В Пекине, столице Китая, стартовал XII Сяншаньский форум, посвящённый вопросам безопасности и международного сотрудничества, с девизом «Защита международного порядка и содействие мирному развитию».

Как сообщает Trend, в форуме высокого уровня, организованном совместно Министерством национальной обороны Китая и Ассоциацией военных наук, участвуют руководители оборонных ведомств более 100 стран, представители международных организаций, аналитических центров, а также высокопоставленные военные и эксперты по вопросам безопасности. Азербайджан на этом престижном мероприятии представляет делегация во главе с министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым.

Программа форума включает четыре пленарных заседания, восемь параллельных сессий, диалоги высокого уровня, семинары и брифинги для молодых офицеров и исследователей.

Традиционный форум «Сяншань», проводимый с 2006 года, является платформой для обсуждения глобальных и региональных проблем безопасности, в частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с участием высокопоставленных военных, государственных деятелей, ученых и экспертов.