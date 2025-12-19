В Азербайджане ужесточаются штрафы за нарушение требований по охране культурных ценностей

БАКУ /Trend/ - Штрафы за нарушение требований по охране культурных ценностей будут ужесточены

Как сообщает Trend, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, за незаконный вывоз с территории Азербайджанской Республики объектов национального культурного наследия, включенных в охранный список культурных ценностей, физические лица будут оштрафованы на 3 тысячи манатов (действующий штраф — 1 500 манатов), должностные лица — на 6 тысяч манатов (действующий штраф — 3 тысячи манатов), юридические лица — на 20 тысяч манатов (действующий штраф — 10 тысяч манатов). В случае причинения вреда культурным ценностям в результате совершения данных деяний с нанесением ущерба в размере, не превышающем 3 тысячи манатов, физические лица будут оштрафованы на 5 тысяч манатов, должностные лица — на 10 тысяч манатов, юридические лица — на 30 тысяч манатов.

Также за перемещение культурных ценностей, включенных в охранный список, в другое место без согласования с органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, а также за проведение строительных, монтажных, реставрационных, реконструкционных, консервационных работ, либо мероприятий по благоустройству, нарушающих их неприкосновенность или создающих для них угрозу, физические лица будут оштрафованы на 3 тысячи манатов, должностные лица — на 6 тысяч манатов, юридические лица — на 20 тысяч манатов.

Согласно действующему законодательству, за снос, уничтожение, переустройство, перенос в другое место и изменение внешнего облика культурных ценностей, подлежащих охране, без согласования с органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти, физические лица штрафуются на 1 500 манатов, должностные лица — на 3 тысячи манатов, юридические лица — на 10 тысяч манатов.

Наряду с этим, за нарушение требований по охране и использованию культурного и природного наследия, в том числе исторических и культурных памятников в соответствии с законом «Об охране исторических и культурных памятников», физические лица будут оштрафованы на 700 манатов, должностные лица — на 1 000 манатов, юридические лица — на 3 тысячи манатов. В случае причинения вреда культурным ценностям в результате совершения данных деяний при нанесении ущерба в размере, не превышающем 3 тысячи манатов, физические лица будут оштрафованы на 5 тысяч манатов, должностные лица — на 10 тысяч манатов, юридические лица — на 30 тысяч манатов. За повторное совершение данного правонарушения в течение одного года со дня вступления в законную силу решения о наложении административного взыскания физические лица будут оштрафованы на 1 000 манатов (действующий штраф — 200 манатов), должностные лица — на 1 500 манатов (действующий штраф — 500 манатов), юридические лица — на 6 тысяч манатов (действующий штраф — 3 тысячи манатов).

Согласно действующему законодательству, за нарушение указанных требований выносится предупреждение, либо налагается штраф на физических лиц в размере от 50 до 100 манатов, на должностных лиц — от 250 до 300 манатов, на юридические лица — от 1 500 до 2 тысяч манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!