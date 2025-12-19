В Азербайджане увеличиваются суммы ряда штрафов

БАКУ /Trend/ - Увеличиваются некоторые штрафы за нарушение правил подачи налоговых деклараций и отчетов.

По информации Trend, данный вопрос отражен в проекте закона о внесении изменений в Кодекс административных правонарушений, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно проекту, физические лица, не представившие в налоговый орган в установленный Налоговым кодексом срок или представившие умышленно искаженную информацию и документы, необходимые для ответа на запросы об обмене информацией, полученные от иностранных государств на основании международных соглашений, участником которых является Азербайджанская Республика и которые предусматривают обмен налоговой и финансовой информацией, будут оштрафованы на 300 манатов (в настоящее время штраф составляет 50 манатов), а юридические лица — на 1000 манатов (в настоящее время штраф составляет 100 манатов).

Проект закона вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!