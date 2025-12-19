Прошло первое заседание Рабочей группы для разработки Хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и США

БАКУ /Trend/ - 19 декабря 2025 года в онлайн-формате состоялось первое заседание в полном составе Стратегической рабочей группы для разработки Хартии стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел.

Сообщается, что Стратегическую рабочую группу возглавили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер.

В ходе заседания обсуждались текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах энергетики, региональной транспортной взаимосвязи, включая торговлю и транзит, экономических инвестиций, в том числе в сфере искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры, а также обороны, безопасности и борьбы с терроризмом, которые были объявлены приоритетными в рамках Меморандума о взаимопонимании для разработки Хартии стратегического партнерства, подписанного двумя государствами 8 августа. Высоко оценены двусторонние контакты и обсуждения, проведенные отдельно по указанным направлениям после 8 августа.

Состоялся обмен мнениями по тексту Устава стратегического партнерства, который определит взаимовыгодные направления сотрудничества в этих и других важных сферах, была подчеркнута важность согласования документа в короткие сроки.

Следует отметить, что 8 августа 2025 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписали в Вашингтоне "Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы для разработки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки" с целью выведения отношений между Азербайджаном и США на уровень стратегического партнерства.

Целью Меморандума о взаимопонимании является создание Стратегической рабочей группы для разработки в течение шести месяцев Хартии о стратегическом партнерстве, направленной на укрепление стратегических связей между двумя странами.

В рамках Стратегической рабочей группы стороны намерены сосредоточиться на следующих трех областях: обеспечение региональной связности, в том числе в сферах энергетики, торговли и транзита; экономические инвестиции, в том числе в искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру; сотрудничество в области безопасности, включая продажу оборонной продукции и борьбу с терроризмом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!