Посол Пакистана поблагодарил Азербайджан за солидарность с народом Кашмира

БАКУ/Trend/- Благодарю Азербайджан за солидарность с народом Кашмира.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин в ходе мероприятия, приуроченного ко Дню эксплуатации (Youm-e-Istehsal), в знак солидарности с народом Джамму и Кашмира.

"Наши нации по-настоящему близки. Мы искренне рады, что Азербайджану удалось вернуть свои территории. Азербайджанские земли в течение трех десятилетий находились под жестокой армянской оккупацией. Мы гордимся тем, что Азербайджан сумел самостоятельно вернуть контроль над своими законными территориями",- сказал посол.

В ходе мероприятия дипломат зачитал обращение премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

"Мы вновь решительно осуждаем и отвергаем незаконные действия Индии, грубо нарушающие нормы и принципы международного права, а также ее односторонние шаги, предпринятые с 5 августа 2019 года, направленные на изменение демографического состава и политической структуры незаконно оккупированного Индией Джамму и Кашмира (IIOJK), вопреки соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН",- говорится в сообщении премьер-министра.

По словам Ш.Шарифа, уважение воли и стремлений народа Кашмира в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН - единственный путь к установлению прочного мира в Южной Азии.