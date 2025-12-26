БАКУ /Trend/ - "Фиолетовая линия" бакинского метро переходит на 5-вагонные составы.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на ЗАО «Бакинский метрополитен».

Отмечается, что некоторое время назад, в результате сокращения интервала движения поездов на "фиолетовой линии" с 16 минут до 10 минут на участке «Автовокзал-Ходжасан» и с 8 минут до 5 минут на участке «Автовокзал–8 Ноября», интенсивность движения поездов увеличилась, что позволило сэкономить время пассажиров и повысить общий комфорт.

Пассажиропоток и спрос отслеживались в разное время суток. Проведенный анализ показал, что можно внедрить ряд технических нововведений без ущерба качеству обслуживания. Произведенное изменение также создает условия для расширения качества и возможностей технического обслуживания и ремонта вагонного парка.

Мониторинг на "фиолетовой линии" будет осуществляться непрерывно. При необходимости будут формироваться семивагонные составы в соответствии с техническими возможностями станционных платформ.

