Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

В Азербайджане повышается акцизный налог на спиртные напитки

Экономика Материалы 6 ноября 2025 12:00 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - За каждый литр питьевого спирта (включая неденатурированный этиловый спирт) будет взиматься акцизный налог в размере 5 манатов.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Отметим, что согласно действующему законодательству, за каждый литр питьевого спирта (в том числе неденатурированного этилового спирта с содержанием спирта не менее 80 процентов, а также неденатурированного этилового спирта с содержанием спирта менее 80 процентов) взимается акцизный налог в размере 4,8 маната.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости