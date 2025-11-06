В Азербайджане повышается акцизный налог на спиртные напитки

БАКУ /Trend/ - За каждый литр питьевого спирта (включая неденатурированный этиловый спирт) будет взиматься акцизный налог в размере 5 манатов.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Отметим, что согласно действующему законодательству, за каждый литр питьевого спирта (в том числе неденатурированного этилового спирта с содержанием спирта не менее 80 процентов, а также неденатурированного этилового спирта с содержанием спирта менее 80 процентов) взимается акцизный налог в размере 4,8 маната.

