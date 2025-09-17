Yelo Bank — беспроцентная поддержка для малого и среднего бизнеса!

Для поддержки развития малых и средних предпринимателей, работающих по собственным принципам, Yelo Bank представляет новый продукт — беспроцентный кредит. Как следует из названия, по этому кредиту не начисляются проценты. Вместо этого за пользование кредитом ежемесячно взимается комиссия, рассчитываемая от остатка задолженности.



Главная цель создания данного продукта — предоставить финансовую поддержку предпринимателям, которые не могут воспользоваться традиционными кредитами с процентной ставкой, и помочь им удовлетворить потребности своего бизнеса. Благодаря новому продукту клиенты этой категории смогут получить финансирование на более выгодных условиях для развития своего дела.



Беспроцентный кредит для МСБ можно использовать для различных целей — от обновления оборудования до расширения сферы услуг. Простой процесс подачи заявки и гибкие условия делают этот инструмент ещё более доступным.



Дополнительные преимущества продукта:

Сумма кредита от 30 000 AZN

Льготный период до 24 месяцев

Срок погашения до 60 месяцев

Гибкий выбор суммы и срока

Полностью онлайн-оформление

Мы минимизируем финансовую нагрузку, чтобы ваш бизнес мог расти. Подайте заявку в Yelo Bank уже сегодня и воспользуйтесь возможностью беспроцентной поддержки. Онлайн-заявка: https://bit.ly/47GgneE.



У вас есть дополнительные вопросы по банковским услугам? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!