В Иране сегодня начнется церемония прощания с Верховным лидером страны

БАКУ/ Trend/ - Сегодня в Иране с 22:00 по местному времени начнется церемония прощания с Верховным лидером страны, аятоллой Сейидом Али Хаменеи, сообщает в среду Trend.

Как сказал председатель Координационного совета по исламской пропаганде Ирана Мохаммад Хусейн Мусапур, церемония пройдет в комплексе Имама Хомейни (Мосалла) в Тегеране, и будет открыта для всех граждан.

По его словам, прощальная церемония будет организована в круглосуточном режиме и продлится три дня.

Представитель совета также добавил, что дата похорон Верховного лидера Ирана пока не уточнена.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.