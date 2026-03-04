Азербайджанский газ выполняет стабилизирующую функцию в период нестабильных рынков – минэнерго Болгарии

БАКУ/Trend/ - В период нестабильных рынков азербайджанский газ выполняет стабилизирующую функцию.

Об этом говорится в сообщении министерства энергетики Болгарии, передает в среду Trend.

Как заявили в ведомстве, сегодня почти 40% потребления природного газа в Болгарии обеспечивается Азербайджаном на основании 25-летнего контракта.

«Это соглашение гарантирует предсказуемость, надежность поставок и ценовые условия, одни из самых конкурентоспособных в Европе. В период нестабильных рынков азербайджанский газ выполняет стабилизирующую функцию — поставки осуществляются без перебоев, а контрактные параметры ограничивают эффект резких ценовых колебаний. Это означает меньшее давление на бизнес и домохозяйства, большую устойчивость экономики и сохранение конкурентоспособности болгарской промышленности», - сказали в министерстве.

В болгарском министерстве отметили, что с вводом в эксплуатацию интерконнектора Греция–Болгария в октябре 2022 года страна стала неотъемлемой частью инфраструктуры Южного газового коридора, который соединяет Каспийский регион с европейскими рынками.

«Связанность обеспечивает гибкость в условиях кризисов, доступ к различным источникам и более эффективное использование транзитного потенциала. Для Болгарии это означает не только надежные поставки, но и активную роль в управлении газовыми потоками в регионе», - сказали в минэнерго.

В сообщении ведомства также приводятся слова исполняющего обязанности министра энергетики Болгарии Трайчо Трайкова в ходе XII Министерской встречи Консультативного совета по Южному газовому коридору и IV Министерской встречи Консультативного совета по «зеленой» энергетике в Баку.

«В условиях продолжающихся энергетических потрясений, высоких биржевых цен и геополитической неопределенности Южный газовый коридор является ключевым фактором стабильности Болгарии и Юго-Восточной Европы», - сказал он.

Трайков отметил, что развитие региональной газовой инфраструктуры и долгосрочное партнерство Болгарии с Азербайджаном по поставкам природного газа являются важными условиями для повышения энергетической безопасности и диверсификации источников и маршрутов.

«В кризисах, подобных нынешнему, стратегические партнёрства показывают свою истинную ценность. Азербайджан является надёжным долгосрочным партнёром и опорой нашей энергетической стабильности», — подчеркнул министр.