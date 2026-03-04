Министр обороны Израиля предупредил о возможной ликвидации лидеров Ирана

БАКУ/ Trend/ - Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой лидер, назначенный руководством Ирана для продолжения политики против Израиля и его союзников, будет рассматриваться как цель.

Как сообщает Trend, об этом Кац написал в публикации на своей странице в социальной сети Х.

"Любой лидер, назначенный террористическим режимом Ирана для продолжения плана по уничтожению Израиля, угрозы США и свободному миру, а также странам региона, и для подавления иранского народа, будет безоговорочной целью для ликвидации. Не имеет значения, как его зовут и где он скрывается", - написал Кац.

Кац добавил, что он и премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручили Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подготовиться и действовать всеми необходимыми средствами для выполнения миссии в рамках операции «Рев ястреба».

Кац отметил, что Израиль продолжит сотрудничество с американскими партнерами для ослабления возможностей иранского руководства и создания условий для перемен.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.