Катар сообщил о ракетной атаке со стороны Ирана

БАКУ/ Trend/ - Министерство обороны Катара сообщило, что по территории страны были выпущены две баллистические ракеты из Ирана.

Об этом передает Trend со ссылкой на ведомство.

"Министерство обороны Катара объявляет, что Государство Катар подверглось атаке двумя баллистическими ракетами, выпущенными из Исламской Республики Иран. Системы противовоздушной обороны успешно перехватили одну из ракет, тогда как вторая ракета поразила катарскую базу Аль-Удейд, не вызвав жертв", - говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что Вооруженные силы Катара обладают всеми возможностями и ресурсами для защиты суверенитета и территории страны, а также для решительного ответа на любые внешние угрозы.

Ведомство также призвало граждан, резидентов и посетителей сохранять спокойствие, следовать указаниям компетентных органов безопасности, воздерживаться от распространения слухов и опираться исключительно на информацию из официальных источников.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.