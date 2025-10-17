В Азербайджане возбуждено уголовное дело против НПО за незаконное учреждение орденов и медалей

БАКУ/Trend/ - Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре Азербайджана возбудило уголовное дело по фактам незаконного учреждения орденов и медалей различного наименования некоторыми неправительственными организациями, действующими в Азербайджанской Республике, и их вручения отдельным лицам.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что принятые меры выявили обоснованные подозрения в превышении должностных полномочий должностными лицами отдельных неправительственных организаций, в том числе «Азербайджанские инвалиды, ветераны и семьи шехидов Карабахской войны», «Ветераны Отечественной войны Азербайджана», «Защита семей шехидов, инвалидов и ветеранов войны», «Организация ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики», «Забота об инвалидах Карабаха», общественных объединений «Центр стабильности и развития», «Благотворительные фонды «Инвалиды-интернационалисты» и «Деде Горгуд», а также других неправительственных организаций.

Таким образом, несмотря на то, что в соответствии с законодательством, в том числе с законом «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики», ордена и медали являются государственными наградами, вручаемыми государством гражданам за особые заслуги, а другие нормативно-правовые акты запрещают учреждение орденов и медалей (в том числе использование термина «орден или медаль» в любом значении) как вида награды, а в соответствии с законом «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)» в уставах неправительственных организаций указано, что присвоение полномочий государственных органов и органов местного самоуправления недопустимо, должностные лица указанных неправительственных организаций, явно превышая свои должностные полномочия, незаконно учредили многочисленные ордена, медали и нагрудные знаки различного наименования и вручили эти ордена, медали и нагрудные знаки различным лицам на основе личных связей, а также в обмен на различные денежные суммы. В результате обыска и других следственных действий изъято 1518 орденов и медалей, 777 удостоверений к орденам и медалям, 7 брошюр, протоколы награждения 8069 лиц указанными орденами и медалями в разное время, а также другие вещественные доказательства.

На основании собранных первоначальных доказательств председателю Фонда «Инвалиды-интернационалисты» Сайяфу Оруджеву, председателю Общественного объединения «Инвалиды, ветераны и семьи шехидов Карабахской войны Азербайджана» Мехди Мехтиеву и председателю Общественного объединения «Ветераны Отечественной войны Азербайджана» Физули Рзагулиеву предъявлены обвинения по статье 309.1 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Одновременно по аналогичным фактам продолжаются процессуальные действия, а также принимаются меры по выявлению и привлечению к ответственности должностных лиц общественных объединений, допустивших нарушения законодательства в данной сфере.

Помимо вышеизложенного, принимаются меры прокурорского реагирования с целью обеспечения контроля в данной сфере, пресечения нарушений законодательства и устранения их причин и обстоятельств, способствовавших этим нарушениям.

Предварительное расследование продолжается, о его результатах будет сообщено дополнительно.

