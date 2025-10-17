Между высшими военными учебными заведениями Азербайджана и Узбекистана подписан Меморандум (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках проходящих в Самаркандской области Узбекистана совместных региональных учений «Единство - 2025» состоялся круглый стол и мероприятие, посвящённое подписанию Меморандума о сотрудничестве.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
"В мероприятии принимали участие делегации, возглавляемые
проректором Национального университета обороны Азербайджана по
научной работе и образованию генерал-майором Арифом Гасановым и
заместителем начальника Университета военной безопасности и обороны
Узбекистана − начальником Военного научно-исследовательского
института полковником Акмолжоном Годировым.
В ходе круглого стола были обсуждены вопросы расширения сотрудничества в области военного образования и научной деятельности, реализации совместных проектов и перспектив дальнейшего взаимодействия. Было подчеркнуто значение научных знаний и современного военного образования в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также важность обмена опытом в этом направлении.
Азербайджанская делегация обстоятельно рассказала о системе образования и проводимых реформах в Национальном университете обороны, и представила брифинг.
В рамках учений между Национальным университетом обороны Азербайджана и Университетом военной безопасности и обороны Узбекистана был подписан Меморандум о сотрудничестве", - говорится в информации ведомства.
