Азербайджано-Кыргызский фонд инвестирует в производство ковролина в Кыргызстане

Экономика Материалы 17 октября 2025 12:23 (UTC +04:00)
Фото: Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
БИШКЕК/Trend/ - В Кыргызстане подписано инвестиционное соглашение между Азербайджано-Кыргызским Фондом развития и ООО "Орион Гранд".

Как передает в пятницу Trend,со ссылкой на Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики, документ предусматривает финансирование строительства первого в стране современного предприятия по производству ковролина. До настоящего времени данный вид продукции полностью импортировался из-за рубежа.

Ожидается, что запуск производства позволит не только снизить зависимость от импорта, но и создать новые рабочие места, а также укрепить промышленный потенциал Кыргызстана.

Общая стоимость проекта оценивается в 3,2 миллиона долларов США, из которых 1 миллион долларов предоставит Азербайджано-Кыргызский Фонд развития.

Продукция нового предприятия будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны региона, включая Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан.

