Великобритания не будет участвовать в миссии США в Ормузском проливе

БАКУ /Trend/ - Великобритания не будет участвовать в военной миссии США в Ормузском проливе.

Как передает Trend, об этом сообщают британские СМИ.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что военно-морские силы США и других стран заблокируют Ормузский пролив.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов между США и Ираном по вопросу ядерной программы 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану, а Иран в тот же день начал наносить удары ракетами и БПЛА по Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. Переговоры между США и Ираном, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде, завершились без достижения соглашения.