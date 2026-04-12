Трамп заявил о намерении задерживать суда, оплатившие проход через Ормузский пролив

БАКУ/ Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военно-морские силы займутся поиском и задержанием судов, которые внесли плату Ирану за проход через Ормузский пролив, передает Trend.

«Я поручил нашим ВМС выявлять и перехватывать в международных водах каждое судно, оплатившее Ирану сбор за проход через Ормузский пролив. Никто из тех, кто заплатил незаконный сбор, не сможет рассчитывать на безопасное судоходство в открытом море», — написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

Кроме того, Трамп отметил, что делегации США и Ирана в Исламабаде смогли согласовать большую часть спорных вопросов, однако тема ядерной программы осталась нерешенной.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов между США и Ираном по вопросу ядерной программы 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану, а Иран в тот же день начал наносить удары ракетами и БПЛА по Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. Переговоры между США и Ираном, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде, завершились без достижения соглашения.