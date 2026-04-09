Иран призывает южных соседей учитывать важные региональные события

БАКУ /Trend/ - Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи призвал южных соседей страны обратить внимание на значительные события, разворачивающимися в регионе.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении Хаменеи.

Согласно его заявлению, страны региона переживают важный момент и должны внимательно оценить ситуацию, занять соответствующую позицию и проявлять осторожность в отношении вводящих в заблуждение обещаний со стороны внешних игроков.

Хаменеи также отметил, что Тегеран ожидает конструктивного ответа от своих южных соседей, подчеркнув, что такая реакция позволит Ирану продемонстрировать добрую волю и братство по отношению к ним.