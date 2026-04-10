Единственный показ в Баку: мюзикл "История Донны" на сцене Театра песни имени Рашида Бейбутова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Государственный театр песни имени Рашида Бейбутова приглашает жителей и гостей столицы на уникальное культурное событие. 18 апреля состоится единственный показ мюзикла "История Донны", созданного по мотивам легендарного произведения Кэтрин Джонсон "Mamma Mia!" на музыку бессмертных хитов Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса - группы ABBA, сообщает Trend Life.

Проект реализован под руководством Азиза Азизова. Постановка объединила на одной сцене талантливых артистов, создав уникальный творческий тандем. Главную роль - харизматичной Донны - исполнит Алия Рагимова. За художественное воплощение и постановку спектакля отвечают Марго Исма и Диляра Мурсалова.

Особенности показа - живое исполнение: Весь спектакль проходит в формате Live - только живой вокал, передающий подлинный драйв музыки ABBA.

Звездный состав - в постановке задействован основной состав труппы театра-студии Jam SS.

Масштабное шоу - зрителей ждут великолепные, яркие костюмы и профессиональные хореографические номера, превращающие спектакль в настоящий праздник.

"История Донны" - это не просто мюзикл, а погружение в атмосферу радости и любви, которую дарит музыка, ставшая классикой для нескольких поколений.

Для приобретения билетов https://iticket.az/ru/events/concerts/story-of-donna-based-on-mamma-mia

