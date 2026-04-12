Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ/ Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе, ночью и вечером в некоторых местах возможен дождь. Порывистый северо-западный ветер днем ослабнет.

Температура воздуха ночью составит 8-10° тепла, днем 11-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 мм ртутного столба до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки, в горных районах — снег. В отдельных местах осадки могут быть интенсивными, возможны грозы и град. Умеренный западный ветер днем в отдельных местах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 6-10° тепла, днем 12-16° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-7° тепла.