Расширяются международные автомобильные перевозки между Азербайджаном и Грузией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ – Расширяются международные автомобильные перевозки между Азербайджаном и Грузией.

Как сообщает Trend, так, 8 и 9 апреля в Баку состоялось очередное заседание Смешанной комиссии между Азербайджанской Республикой и Грузией по международным автомобильным перевозкам.

В рамках заседания были обсуждены текущее состояние и перспективы развития международных грузовых перевозок автомобильным транспортом между двумя странами.

В ходе встречи была достигнута договоренность об обмене в 2026 году дополнительно 10 000 бланков разрешений для двусторонних и транзитных перевозок, а также 2 500 бланков разрешений для перевозок в/из третьих стран с каждой стороны.

С учетом анализа статистических показателей и роста грузопотока было принято решение увеличить предварительную годовую квоту разрешительных бланков на 2027 год: для двусторонних и транзитных перевозок - на 18%, до 65 000 единиц, а для перевозок в/из третьих стран - на 50%, до 7 500 единиц.

Стороны отметили динамичное развитие двустороннего сотрудничества в сфере автомобильного транспорта, а также значительный рост объемов международных грузовых перевозок в последнее время. В связи с этим была подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер для обеспечения бесперебойного и эффективного функционирования международных грузовых перевозок автомобильным транспортом.

Было отмечено, что азербайджанская сторона успешно внедряет систему электронных разрешений (e-permit) с Турцией, Узбекистаном и Кыргызстаном, а с Казахстаном работа по внедрению этой системы находится на завершающем этапе.

С целью электронного обмена разрешительными бланками с Грузией было признано целесообразным внедрение системы e-permit. В этой связи стороны договорились о создании с 1 мая совместной технической рабочей группы и начале соответствующих работ по ускорению внедрения системы.

По итогам заседания был подписан соответствующий протокол.