Инициатива «Мост мира» позволила достичь некоторого уровня нормализации между Азербайджаном и Арменией - Арег Кочинян

ГАБАЛА /Trend/ - Инициатива «Мост мира» позволила достичь некоторого уровня нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал на брифинге в ходе встречи представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении в рамках инициативы «Мост мира» в Габале координатор, президент Армянского совета Арег Кочинян.

«Представители гражданских, экспертных кругов, гражданского общества, медиа Армении пересекли армяно-азербайджанскую границу в делимитированной и демаркированной части, что само по себе является важным символическим шагом, показывающим насколько реальным стал мир, насколько близки мы к реализации той мирной повестки, которая была обговорена в Вашингтоне.

Целью инициативы «Мост мира» являются контакты между представителями гражданского общества, экспертов, медиа. Первая цель - подготовка общества в наших странах к миру. После более чем 30-летнего конфликта это важно. А также это платформа, где эксперты могут привнести новые идеи, новые вопросы, которые пока не обсуждались на государственных переговорах, проверить какие у сторон реакции, какие подходы к этим вопросам. И иногда получается так, что эти вопросы появляются и на официальных переговорах. Сам по себе факт того, что сегодня проходит четвертая встреча инициативы «Мост мира» — это уже важный результат. Когда мы только начинали, когда был первый визит, а потом и второй визит, было очень много сомнений о возможности продолжения, возможности институционализации этой инициативы. И сейчас четвертая встреча, и мы не собираемся останавливаться», - сказал он.

Кочинян отметил, что, наряду с этим, инициатива дошла до некоторого уровня нормализации.

«Мы также договорились о проведении совместных мероприятий, которые будут дополнительными продуктами нашей работы, нашей кооперации», - добавил он.

Напомним, что с 10 по 12 апреля 2026 года в рамках инициативы «Мост мира» в Азербайджане проходит очередной двусторонний "круглый стол" с участием представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении.

Инициатива «Мост мира» продолжает способствовать диалогу и прямому взаимодействию между представителями гражданских обществ Азербайджана и Армении. Армянская делегация прибыла в Азербайджан по сухопутной границе, пересекла делимитированный и демаркированный участок, пройдя все соответствующие процедуры пограничного и паспортного контроля.

Диалог между представителями гражданских обществ проходит в рамках согласованной двусторонней мирной повестки, принятой на трехстороннем саммите лидеров Азербайджана, Армении и США, состоявшемся 8 августа 2025 года в Вашингтоне.

В повестку встречи входят обсуждения текущего состояния мирного процесса, деятельности участников инициативы «Мост мира» в своих странах и достигнутых результатов, а также ситуации в регионе.

Отдельные сессии будут посвящены продвижению мира на уровне обществ и укреплению доверия на следующих этапах мирного процесса.

Отметим, что в составе азербайджанской делегации принимает участие главный редактор АМИ Trend Эмин Алиев.

Участники с азербайджанской стороны:

1. Фархад Мамедов – координатор, директор Центра исследований Южного Кавказа.

2. Русиф Гусейнов – директор Центра Топчубашова.

3. Рамиль Искендерли – председатель правления Национального форума НПО.

4. Кямаля Мамедова – главный редактор интернет-портала First News Media (1news.az).

5. Фуад Абдуллаев – ведущий специалист Центра анализа международных отношений.

6. Диляра Эфендиева – руководитель Центра «Женщины, мир и безопасность» при Обществе защиты прав женщин Азербайджана

7. Кенуль Бадалова – научный сотрудник Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

8. Заур Шириев – эксперт Центра Карнеги «Россия и Евразия».

9. Рауф Агамирзаев – транспортный эксперт, член Общественного совета при Министерстве цифрового развития и транспорта.

10. Гюльбениз Ганбарова – председатель Общественного объединения «Ассоциация женщин сельских территорий».

11. Назрин Алиева – представитель Общественного объединения «Центр поддержки прав человека».

12. Санан Рзаев – редактор и ведущий политический обозреватель телеканала CBC.

13. Эмин Алиев – главный редактор АМИ Trend.

14. Мурад Мурадов – заместитель директора Центра Топчубашова.

15.Айтен Гахраман – советник Бакинского международного центра мультикультурализма.

16. Ильяс Гусейнов – политический аналитик.

17. Гюльшан Ахундова – председатель Общественного объединения «Женщина, развитие, будущее».

18. Орхан Бабаев – сотрудник Центра исследований Южного Кавказа.

19. Орхан Амашов – заместитель главного редактора и ведущий AnewZ

20. Егяна Гаджиева – член правления Совета прессы

Участники с армянской стороны:

1. Арег Кочинян – координатор, президент Армянского совета.

2. Борис Навасардян – почётный президент Ереванского пресс-клуба.

3. Наира Султанян – директор Фонда развития демократии.

4. Нарек Минасян – ассоциированный эксперт Армянского совета.

5. Самвел Меликсетян – эксперт Армянского совета.

6. Степан Григорян – председатель правления Аналитического центра по вопросам глобализации и регионального сотрудничества.

7. Эдгар Варданян – ассоциированный эксперт Армянского совета.

8. Роберт Гевондян – эксперт Армянского совета.

9. Лусине Харатян – писатель и культурный антрополог.

10. Нелли Минасян – доктор исторических наук, доцент, тюрколог.

11. Давит Степанян – политический обозреватель 1in.am, эксперт Армянского института международной безопасности и отношений.

12. Рубен Бабаян – художественный руководитель Ереванского кукольного театра.

13. Элеонора Саргсян – эксперт по вопросам мира и гендера, специалист по работе с молодежью.

14. Наира Мартикян – редактор, директор JAMnews (Армения).

15. Вазген Карапетян – заместитель директора Фонда «Евразийское партнерство».

16. Татев Даниелян – главный редактор политических программ, ведущая Общественного телевидения Армении.

17. Армен Петросян – эксперт по региональной политике, Центр «Орбели».

18. Ален Амирханян – директор Экологического центра Акопяна (AUA).

19. Нелли Рафайелян – журналист, Центр медиаинициатив.

20. Оператор Общественного телевидения Армении.