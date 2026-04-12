Потрясающий масштабный юбилей Тамиллы Худаяровой - ритмы, грация, искренние эмоции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вечер, наполненный ритмом, грацией и искренними эмоциями, стал настоящим праздником танца и музыки в стенах Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева. Здесь состоялся юбилейный концерт заслуженной артистки, хореографа и педагога Тамилла Худаярова - яркое и масштабное событие, объединившее на одной сцене поколения артистов и поклонников её творчества, сообщает Trend Life.

Этот вечер стал не просто концертом, а живой историей мастера сцены, рассказанной языком танца и музыки. Программа, насыщенная разнообразными номерами, отразила многолетний творческий путь юбиляра, подарив зрителям по-настоящему незабываемые впечатления.

Творческий путь Тамиллы Худаяровой начался с раннего детства - уже в четыре года она стала частью знаменитого ансамбля "Джуджялярим", прославившегося на весь СССР. Обучение в Бакинском хореографическом училище под руководством выдающегося хореографа, народной артистки Хумар Зульфугарова, заложило прочный фундамент её мастерства. Параллельно она осваивала классический танец, что в дальнейшем позволило ей уверенно чувствовать себя в самых разных жанрах.

Уже в 15 лет Худаярова стала солисткой Азербайджанского государственного ансамбля танца и начала активно гастролировать по миру. Танцовщица была также приглашена в коллектив легендарного исполнителя, народного артиста СССР Рашида Бейбутова, а затем стала солисткой Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева. Особую популярность ей принесло виртуозное исполнение "Qavalla rəqs" - танца с гавалом, ставшего её визитной карточкой. Артистка с успехом представляла не только азербайджанские, но и танцы народов мира, демонстрируя универсальность своего таланта.

Значительную часть своей карьеры она посвятила педагогической деятельности, в том числе за рубежом - в Турции, где работала балетмейстером-хореографом, преподавала национальную и современную хореографию, ставила одноактные балеты и воспитывала новое поколение артистов, одновременно популяризируя азербайджанскую культуру.

Концертная программа открылась изящным вальсом из балета "Лебединое озеро" Петра Чайковский в исполнении Детского центра музыки и искусств Sənət. Продолжением стало произведение "Arazbarı" Узеир Гаджибейли в исполнении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева.

Вокальную часть вечера украсили выступления студентов Азербайджанской национальной консерватории под руководством заслуженной артистки Зенфиры Исмайловой. Завершилась она ярким исполнением "Песни радости" Тофига Гулиева, прозвучавшей в исполнении заслуженной артистки Фируза Ибадова и молодых талантов. Музыкальное сопровождение обеспечили концертмейстеры Вяфа Азизова и Рагима Гурбанова, представившие произведения как азербайджанских, так и европейских композиторов.

Особую атмосферу вечеру придали многочисленные поздравления от деятелей культуры и творческих коллективов. Тёплый отклик зрителей вызвал танцевальный сюрприз от Азербайджанского государственного театра кукол. Сцену наполнили краски разных культур - были представлены танцы народов мира: узбекский, молдавский, русский, венгерский, грузинский, турецкий, американский и другие. В этой части выступили коллективы - Государственного ансамбля песни и танца имени Фкирета Амирова (балетмейстер Джейхун Губадов), Государственной детской филармонии, Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории, Центральной школы искусств имени Гара Гараева, Детского музыкального театра "Təbəssüm", Центра развития детей и молодёжи №3 "Azəri inciləri", Центра развития детей и молодёжи №5, а также солистка Солмаз Аскерова.

Кульминацией вечера стало мощное и эмоционально насыщенное исполнение "Азербайджанской сюиты" Васифа Адыгёзалова в исполнении Государственного ансамбля танца под руководством балетмейстера Руфата Халилзаде.

Концерт завершился под бурные аплодисменты и овации зала. Этот вечер стал не только чествованием мастера сцены, но и напоминанием о том, как искусство способно объединять поколения, вдохновлять и сохранять культурное наследие. Юбилей Тамиллы Худаяровой превратился в яркое свидетельство её неоценимого вклада в развитие азербайджанского танцевального искусства и его достойного будущего.

