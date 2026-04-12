Посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность

БАКУ/ Trend/ - 12 апреля 2026 года Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран возобновило свою деятельность.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

«На первоначальном этапе посольство будет функционировать с ограниченным числом дипломатического и административного персонала.

С учетом вопросов безопасности и организационных аспектов планируется поэтапное регулирование деятельности посольства.

Возобновление деятельности посольства Азербайджана в Иране вскоре после прекращения военных действий и объявления двухнедельного перемирия является наглядным примером особого значения, которое Азербайджан придает отношениям с соседним и дружественным Ираном.

Наша страна вновь заявляет о поддержке инициатив, выдвигаемых в направлении обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе», - заявили в МИД Азербайджана.