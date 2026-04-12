Мирзиёев и Токаев посетили хакатон по искусственному интеллекту в Бухаре

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетили общенациональный хакатон по искусственному интеллекту National AI Hackathon, который проходит в универсальном спортивном комплексе Бухары, передает Trend.

Согласно информации, мероприятие организовано в рамках политики по развитию экосистемы искусственного интеллекта в Узбекистане, реализуемой по инициативе главы государства.

Главам государств представили результаты работы в сфере цифровизации и внедрения технологий ИИ. В частности, были продемонстрированы направления цифровой трансформации, включая системы «Цифровое правительство», а также решения для транспорта, таможни, налоговой сферы, здравоохранения, социальной защиты, энергетики, геологии, строительства и сельского хозяйства.

Было отмечено, что цифровизация этих отраслей способствует повышению эффективности государственного управления и улучшению качества жизни населения.

Также состоялась презентация экосистемы поддержки стартапов Узбекистана и Казахстана. Главы государств ознакомились с рядом перспективных проектов, среди которых KPI-COM, OSON, DATOX и другие, а также пообщались с их представителями.

Кроме того, была представлена информация о деятельности национальных и зарубежных акселераторов, включая UZUM, TBC Bank, Aloqa Bank, HUMO и UZCARD.

Была подчеркнута важность дальнейшего развития венчурной инфраструктуры и поддержки молодежного предпринимательства.