Он прожил всего 46 лет… Памяти кинорежиссёра и актёра Джейхуна Мирзоева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном фонде кино Азербайджана состоялось мероприятие, посвящённое 80-летию видного кинорежиссёра и актёра Джейхуна Мирзоева. В рамках вечера была открыта фотовыставка, отражающая жизнь и творческий путь мастера, видного кинорежиссёра и актёра Джейхуна Мирзоева, сообщает Trend Life.

На открытии директор Государственного фонда кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев рассказал о его жизни и творчестве, напомнив о мероприятиях, неоднократно проводившихся фондом в честь мастера кино.

Джейхун Мирзоев родился 9 апреля 1946 года в селе Абдал-Гюлаблы Агдамского района. В 1969 году окончил режиссёрский факультет Азербайджанского государственного института искусств. Впервые снялся в фильме в 9-летнем возрасте в картине Тофига Тагизаде "Встреча". А в 12 лет воплотил образ Исмаила в фильме Габиба Исмайлова "Мачеха", который и по сей день является любимым миллионами азербайджанцев. Снимался и в таких культовых фильмах, как "Сигнал с моря", "Украли жениха", "Непокоренный батальон", "Во имя закона", "Кура неукротимая" и др. Работал также ассистентом и помощником режиссёра. В качестве режиссера снял фильмы "Украли жениха" (совместно с Вагифом Мустафаевым) и "Сигнал с моря". Всего принял участие в работе над 86 фильмами. Являлся художественным руководителем и режиссёром-постановщиком киножурнала "Мозалан", сняв более 60 сюжетов. Особенно значимым стало создание культового художественного фильма "Крик" (Fəryad), снятого в 1993 году Джейхуном Мирзоевым по сценарию Вагифа Мустафаева. Эта картина является огромным вкладом в историю азербайджанского кино. Трагические события того периода тяжело отразились на здоровье Джейхуна Мирзоева – он так и не увидел премьеры своей картины. Дело в том, что фильм был снят в разгар Карабахской войны, в период оккупации городов и сел Азербайджана, спустя несколько месяцев после Ходжалинского геноцида и зверств армянских фашистов. Эти события сильно подействовали на режиссёра и сыгравшего главную роль в фильме Джейхуна Мирзоева. Его сердце не выдержало… Он скончался 5 марта 1993 года, так и не увидев премьеру картины. Ему было всего 46 лет…

На мероприятии выступили народные артисты Вагиф Мустафаев, Гаджи Исмайлов, Халида Гулиева, Шамиль Сулейманлы, заслуженный деятель искусств Джаваншир Гулиев, заслуженная артистка Сугра Багирзаде, а также Севиндж Ахундова, которая тоже в детстве сыграла роль в фильме "Мачеха". Они поделились своими воспоминаниями о мастере. Видеовыступление заслуженного деятеля искусств Кянана Мамедов также было представлено вниманию зрителей.

В ходе мероприятия был продемонстрирован видеоролик, посвящённый творчеству Джейхуна Мирзоева, а также художественный фильм режиссёра Тофига Тагизаде "Маттео Фальконе".

Руководитель Национальной цифровой реставрационной студии Balans Вахид Мустафаев рассказал о реставрации фильма "Маттео Фальконе" (2019), который был снят в 1960 году с участием Джейхуна Мирзоева, выпуске памятных подарков в честь мастера. Эти подарки были вручены деятелям кино, работавшим с Джейхуном Мирзоевым.

