Музыка объединяет: азербайджанские и узбекские исполнители выступили вместе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана состоялась встреча с профессорами, преподавателями и студентами Государственной консерватории Узбекистана (ГСК), организованная Научно-методологическим и квалификационным центром культуры (MEMIM) Министерства культуры, сообщает Trend Life.

На открытии директор MEMIM, доктор философии в области истории искусств, доцент Вугар Гумбатов отметил, что культурные связи между Азербайджаном и Узбекистаном в последние годы значительно развились, проведение взаимных дней культуры, регулярные визиты художественных коллективов, художников, ученых и литераторов еще больше сближают наши братские народы.

Доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, композитор, заслуженный артист Вугар Джамалзаде сказал, что сотрудничество в области музыкальной культуры между двумя странами развивается из года в год. Было отмечено, что эта встреча станет возможностью для налаживания новых связей между азербайджанскими и узбекскими музыкантами.

Сотрудник MEMIM, доктор философии в области истории искусств, заслуженный работник культуры Саадат Тахмиразгызы представила художественную программу. Музыкальные номера исполнил Ансамбль старинных музыкальных инструментов (художественный руководитель и концертмейстер - народный артист Мунис Шарифов), действующий при Государственном музее музыкальной культуры Азербайджана. Профессора Государственного музея музыкальной культуры Бахады Мирпаязов, Рузби Ходжаева, Ильхам Икрамов и их студенты исполнили образцы узбекской музыки. Песня "Гарагёз бой-бой", исполненная совместно азербайджанскими и узбекскими музыкантами, была встречена с большим интересом и аплодисментами.

В завершение узбекским музыкантам были вручены старинные ударные инструменты Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!