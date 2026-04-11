Визит Президента Токаева в Бухару: ускорение интеграции Казахстана и Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 апреля посетит Узбекистан с рабочим визитом, в рамках которого в Бухаре пройдут переговоры на высшем уровне и ряд двусторонних мероприятий.

Визит пройдет на фоне заметного усиления казахско-узбекских контактов. 31 марта делегация Казахстана во главе с министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым посетила Узбекистан, где состоялись двусторонние встречи и была подписана Программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами на 2026-2027 годы.

“Благодаря политической воле глав государств в последние годы казахско-узбекские отношения выведены на качественно новый уровень взаимодействия и демонстрируют высокую динамику развития на всех уровнях”, - подчеркнул Е.Кошербаев.

Экономическое сотрудничество остается центральным элементом двусторонней повестки. Стороны нацелены на достижение товарооборота в 10 миллиардов долларов, что требует не только роста взаимной торговли, но и углубления промышленной кооперации и локализации производств.

По данным Национального статистического комитета Узбекистана, товарооборот между странами в январе-феврале 2026 года составил 837,5 миллиона долларов, увеличившись на 26,8% в годовом выражении. Дополнительным фактором сближения выступает рост инвестиционного присутствия Казахстана в Узбекистане: на начало 2026 года в стране действуют 1 221 предприятие с казахстанским капиталом. Промышленная кооперация между странами сегодня включает 78 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 1,8 млрд долларов.

Одним из ключевых направлений становится транспортно-логистическая интеграция. Казахстан и Узбекистан усиливают координацию в развитии железнодорожных маршрутов и пограничной инфраструктуры, рассматривая ее как инструмент расширения выхода на рынки Ближнего Востока, Южной Азии и Европы.

Объем грузоперевозок между странами в 2025 году достиг рекордных 32,3 млн тонн, увеличившись на 16% и обновив десятилетний максимум. Эта динамика отражает не только рост двусторонней торговли, но и усиление транзитной роли региона в евразийской логистике.

Важным проектом является развитие Международного центра промышленной кооперации “Центральная Азия” на границе Казахстана и Узбекистана. Его завершение планируется к 2026 году. Проект рассматривается как инструмент ускорения промышленной интеграции и снижения барьеров для трансграничного бизнеса. Соглашение о регулировании деятельности Центра было подписано в ноябре 2023 года. Объект будет расположен рядом с пунктами пропуска Атамекен (Казахстан) и Гулистан (Узбекистан) и включит производственные площадки, склады для хранения товаров и оборудования, а также транспортную инфраструктуру.

Кроме того, 3 апреля 2026 года был подписан EPC-контракт на строительство первого этапа Многопрофильного современного центра логистики (МСЦЛ) в Ташкентской области. Контракт заключен СП ООО «Silkway CA», совместным предприятием, созданным в марте 2025 года при участии казахстанской PTC Holding и АО «Узбекистон темир йуллари», а также China Railway Construction Engineering Group. Он предусматривает реализацию проекта “под ключ” - от проектирования и поставки оборудования до строительства железнодорожной инфраструктуры, контейнерного терминала и ввода комплекса в эксплуатацию. Инвестиции в первый этап составят 84 млн долларов.

Отдельное значение приобретает сотрудничество в сфере водных ресурсов, где страны переходят к более формализованной модели совместного управления. Подписанное в ноябре 2025 года соглашение о трансграничных водных объектах закрепляет механизмы координации эксплуатации инфраструктуры, обмена данными и совместного мониторинга, а также меры по предотвращению аварийных и климатических рисков.

Параллельно усиливается энергетическое измерение регионального взаимодействия. Обсуждаются проекты гидроэнергетики, включая Камбаратинскую ГЭС-1 мощностью 1 880 МВт, которая строится с участием Казахстана и Узбекистана на реке Нарын в Кыргызстане, а также формируется более широкая архитектура сотрудничества в сфере “зелёной” энергетики.

9 апреля 2026 года Казахстан ратифицировал соглашение с Азербайджаном и Узбекистаном о стратегическом партнерстве в области производства и передачи “зелёной” энергии, подписанное на полях Всемирного климатического саммита СOP29 в ноябре 2024 года. Оно предусматривает реализацию совместных энергетических проектов, обеспечение взаимосвязанности энергосистем трех стран, а также прокладку подводного кабеля по дну Каспийского моря. В рамках соглашения формируется маршрут поставок электроэнергии с интеграцией в Черноморский энергетический коридор.

Совокупность текущих процессов указывает на постепенное формирование более плотной экономико-инфраструктурной связки между Казахстаном и Узбекистаном. Сотрудничество выходит за рамки двусторонней повестки и начинает выполнять системообразующую функцию для всей Центральной Азии.

В этих условиях предстоящий визит в Бухару становится этапом закрепления модели региональной интеграции, где ключевую роль играют торговля, логистика, энергетика и управление ресурсами.