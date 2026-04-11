Представители Ирана и США проведут еще один раунд переговоров

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Исламабаде состоялись два раунда переговоров между иранской и американской делегациями.

Как передает Trend, об этом сообщают иранские СМИ.

Согласно информации, третий раунд планируется в более позднее время вечером.

Отметим, что сегодня в Исламабаде начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана. Иранскую делегацию на переговорах возглавляет спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф, а американскую — вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс.

Отметим, что война между США, Израилем и Ираном длилась 41 день. Между сторонами было объявлено двухнедельное перемирие, достигнутое при посредничестве Пакистана.