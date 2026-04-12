В Азербайджане пройдут выпускные экзамены для учащихся IX классов

БАКУ /Trend/ - 12 апреля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет выпускные экзамены в Сабунчинском (I часть), Хазарском (I часть), Ясамальском, Бинагадском районах Баку, Сумгаитском (I часть), Гянджанском (II часть), в городе Мингачевир, Абшеронском (I часть), Дашкесанском, Шамкирском (II часть), Газахском, Габальском, Огузском, Ленкоранском (II часть), Джалилабадском (I часть), Масалли (I часть), Бейлаганском, Физулинском, Физулинском (12 апреля, средняя школа № 1 им. М. Улугбея), Зангиланском (средняя школа села Агалы), Джабраилском (средняя школа им. М. Мехдизаде), Агдашском, Агсуйском, Гобустанском, Сабирабадском (I часть), Нефтчалинском, Ширванском, Хачмазском (I часть), Губинском (I часть) районах, а также для учащихся средних школ, где обучение ведется на английском языке.

Как сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ, планируется участие на экзамене 52687 учащихся.

Экзамен начнется в 11:00. Режим пропуска завершится за 15 минут до начала экзамена - в 10:45. Участники, прибывшие позже указанного времени, в здание допущены не будут.

В экзамене также примут участие 34 учащихся с ограниченными возможностями (с нарушениями зрения, церебральным параличом, нарушениями слуха и т. д.). Для их комфортного прохождения экзамена в зданиях, где пройдут экзамены, выделены специальные залы, а к тем, у кого диагностировано нарушение зрения вследствие 81-100-процентной потери функций организма, прикреплены индивидуальные наблюдатели.