Замминистра экономики Азербайджана озвучил бюджет нового Рамочного документа с ООН

БАКУ /Trend/ – Новый рамочный документ между Азербайджаном и ООН о сотрудничестве по устойчивому развитию имеет бюджет в 85,3 миллиона долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов сегодня на заседании Высокого уровня Совместного руководящего комитета по Рамочному документу ООН по устойчивому развитию, проходящем в Баку.

Он отметил, что на предстоящий период основной целью является не только закрепление достигнутых результатов, но и дальнейшее развитие партнерской модели, которая оперативно и эффективно отвечает на новые глобальные вызовы, такие как изменение климата, цифровая трансформация, инклюзивный рост и экономическая устойчивость.

Замминистра подчеркнул, что Рамочный документ, охватывающий 2026–2030 годы, определяет в этой связи два основных приоритетных направления:

- инклюзивное социально-экономическое развитие и укрепление человеческого капитала;

- защита экосистем, устойчивость к изменению климата и продвижение "зеленого" роста.

Эти приоритеты направлены на расширение доступа всех граждан к качественным услугам, обеспечение достойной занятости, развитие инноваций и предпринимательства, эффективное использование ресурсов и защиту окружающей среды.

Рамочный документ на 2026–2030 годы устанавливает ряд конкретных целевых показателей по стратегическим приоритетам. В рамках первого стратегического приоритета - инклюзивного социально-экономического роста и укрепления человеческого капитала - предусмотрены такие цели, как повышение индекса государственных расходов на сельское хозяйство, снижение уровня преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний, увеличение участия женщин в управленческих должностях и расширение охвата системой социальной защиты, а также повышение доли заработной платы в ВВП.

В рамках второго стратегического приоритета предусмотрены меры по совершенствованию интегрированного управления водными ресурсами, увеличению доли возобновляемой энергии в общем энергопотреблении, повышению уровня переработки отходов, а также увеличению доли лесного покрова. Эти показатели отражают планируемые конкретные результаты Азербайджана в сфере устойчивого развития, "зеленой" экономики и инклюзивного социально-экономического роста.