Иран не принял условия США в ходе переговоров - Джей Ди Вэнс

БАКУ /Trend/ - Иранская сторона не согласилась с условиями, предложенными Соединенными Штатами для урегулирования конфликта в ходе переговоров в Пакистане.

Как передает Trend, об этом сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы возвращаемся в Соединенные Штаты, так и не достигнув соглашения", - сказал он.

По словам Вэнса, американская сторона в ходе переговоров четко обозначила свои «красные линии», а также вопросы, по которым была готова к компромиссу и по которым уступки исключались.

«Они решили не принимать наши условия», — отметил вице-президент США.