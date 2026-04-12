Дорожная полиция Азербайджана обратилась к участникам движения в связи с ухудшением погоды

БАКУ/ Trend/ - Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщает Trend, в обращении говорится:

«По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни на территории страны ожидается изменение погодных условий, синоптики прогнозируют сильный ветер и осадки. Такая погода оказывает серьезное влияние на безопасность дорожного движения и создает дополнительные риски. В связи с этим, дорожная полиция призывает всех участников дорожного движения быть более внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

В условиях дождливой и ветреной погоды водителям следует выбирать скорость движения в соответствии с дорожными и погодными условиями, соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, избегать резких маневров и необоснованных обгонов. Фары и световые сигналы транспортных средств должны быть в исправном состоянии, ближний и габаритный свет должен быть постоянно включен. При снижении видимости противотуманные фары следует использовать только при необходимости, а во избежание ослепления встречного транспорта не использовать дальний свет.

Пешеходам в условиях ограниченной видимости следует переходить дорогу только по обозначенным переходам и проявлять повышенную осторожность, чтобы водители могли их своевременно заметить.

Особо отметим, что ветреная погода создает серьезные трудности при управлении двухколесным транспортом, включая мопеды, мотоциклы и самокаты. Сильный ветер значительно увеличивает риск потери равновесия и падения, что представляет реальную опасность как для водителей, так и для других участников движения и пешеходов.

В текущих погодных условиях ответственное поведение каждого участника дорожного движения, а также взаимное внимание и понимание играют важную роль в предотвращении дорожно-транспортных происшествий».