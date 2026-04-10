АБР о росте экономики в регионе Кавказа, Центральной и Западной Азии в 2025 г.

БАКУ/Trend/ - В 2025 году рост экономики в регионе Кавказа, Центральной и Западной Азии составил 4,6%.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил старший экономист Азиатского банка развития по Кавказу, Центральной и Западной Азии Джордж Луарсабишвили (George Luarsabishvili) в ходе презентации обзора Asian Development Outlook 2026 в Баку.

"В большинстве стран субрегиона рост оказался неожиданно высоким и был обусловлен высокой экономической активностью в Казахстане", - сказал Луарсабишвили.

По его словам, рост экономики развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона в 2025 году оказался выше ожидаемого и составил 5,4%.

"Это стало возможным благодаря стабильному потреблению и продолжающемуся росту экспорта, а также росту экономики Индии, который компенсировал замедление темпов роста в Китайской Народной Республике",- отметил он.