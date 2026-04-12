В Азербайджане вырос портфель бизнес-кредитов в сельскохозяйственном секторе

БАКУ/ Trend/ - По состоянию на 1 марта текущего года портфель бизнес-кредитов азербайджанских банков в сельскохозяйственном секторе составил 2,071 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), согласно данным, кредитный портфель в указанной сфере в месячном сравнении увеличился на 0,7 миллиона манатов, или на 0,03 процента, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 288,7 миллиона манатов, или на 16,2 процента.

Так, объем бизнес-кредитов, выданных банками сельскохозяйственному сектору, по состоянию на 1 февраля 2026 года составлял 2,070 миллиарда манатов, а на 1 марта прошлого года - 1,782 миллиарда манатов.

Отметим, что на 1 марта 2026 года совокупный кредитный портфель банков Азербайджана составил 30,119 миллиарда манатов. В структуре кредитного портфеля доля бизнес-кредитов составила 53,3 процента (16,058 миллиарда манатов), потребительских кредитов - 31,4 процента (9,467 миллиарда манатов), ипотечных кредитов - 15,3 процента (4,593 миллиарда манатов).