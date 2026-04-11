Франция готова содействовать восстановлению безопасности в Ормузском проливе

БАКУ /Trend/ - Франция готова внести свой вклад в обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Как передает Trend, об этом президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети X по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

"Для Ирана крайне важно как можно скорее восстановить свободу и безопасность судоходства в Ормузском проливе, и Франция готова внести в это свой вклад", - написал Макрон.

По его словам, в ходе беседы с иранским президентом он подчеркнул "важность соблюдения режима прекращения огня, в том числе в Ливане". "Франция полностью поддерживает действия ливанских властей, являющихся единственной законной властью", - добавил он.

