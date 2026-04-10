Азербайджан начинает новый этап сотрудничества с ООН на 2026-2030 гг. - замминистра

БАКУ /Trend/ - Азербайджан начинает новый этап сотрудничества с ООН на 2026-2030 годы.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов на заседании Высокоуровневого совместного руководящего комитета Рамочной программы сотрудничества ООН по устойчивому развитию, состоявшемся в Баку.

Замминистра сказал, что Азербайджан уже более 30 лет, тесно сотрудничая с ООН, предпринимает последовательные шаги по реализации Целей устойчивого развития, развитию управления и институционального потенциала, созданию равных возможностей для развития граждан и по другим направлениям.

"Данное партнерство внесло важный вклад в согласование глобальных приоритетов с документом "Национальные приоритеты социально-экономического развития: Азербайджан 2030".

В рамках сотрудничества с ООН на сегодняшний день подготовлено пять рамочных документов о сотрудничестве, и в настоящее время пятый рамочный документ, охватывающий 2026-2030 годы, вступает в этап реализации.

Предыдущий рамочный документ, охватывающий 2021-2025 годы, включал такие приоритетные направления, как продвижение инклюзивного роста, укрепление институционального потенциала государственных и социальных услуг, охрана окружающей среды и борьба с изменением климата", - отметил А.Ахундов.