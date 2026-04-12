В Иране установили личности 3 375 погибших в результате ударов США и Израиля

БАКУ/ Trend/ - Личности 3 375 человек, погибших в Иране в результате военных авиаударов США и Израиля по Ирану в период с 28 февраля по 7 апреля, были установлены Организацией судебно-медицинской экспертизы Ирана.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава Организации судебно-медицинской экспертизы Ирана Аббас Масджеди.

По его словам, среди установленных погибших 2 875 мужчин и 496 женщин. Наибольшее число погибших в результате войны было в провинциях Тегеран, Хормозган и Исфахан.

Масджеди добавил, что среди лиц, чья личность установлена, 7 человек были младше 1 года, 255 человек — в возрасте от 1 до 12 лет, а 121 человек — в возрасте от 13 до 18 лет.

Представитель организации сообщил, что среди погибших 1 761 человек были в возрасте от 19 до 40 лет, 907 человек — от 41 до 60 лет, а 223 человека — старше 61 года.

«Большинство погибших являются гражданами Ирана. Однако среди погибших также есть граждане Афганистана, Сирии, Турции, Пакистана, Китая, Ирака и Ливана», — отметил он.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов между США и Ираном по вопросу ядерной программы 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану, а Иран в тот же день начал наносить удары ракетами и БПЛА по Израилю и объектам США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. Переговоры между США и Ираном, состоявшиеся 11 апреля в Исламабаде, завершились без достижения соглашения.