АБР о данных об инфляции в странах Кавказа и Центральной и Западной Азии в 2025 году

БАКУ/Trend/ - Инфляция в странах Кавказа и Центральной и Западной Азии составила 25,6% в 2025 году с учетом инфляции в Турции.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил старший экономист Азиатского банка развития по Кавказу, Центральной и Западной Азии Джордж Луарсабишвили (George Luarsabishvili) в ходе презентации обзора Asian Development Outlook 2026 в Баку.

По данным АБР, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику в Казахстане, инфляция ускорилась из-за роста цен на отдельные категории продовольствия и коммунальные услуги, а также из-за обесценивания казахстанского тенге по отношению к российскому рублю.

"Инфляция в Турции, хотя и значительно замедлилась в течение 2025 года, оставалась высокой. Основное давление оказывали цены на продовольствие и, в меньшей степени, на энергоносители; при этом инфляция в сфере услуг превысила инфляцию на товары - тенденция, начавшаяся в 2023 году",- сказал он.

Было отмечено, что инфляция отражала усиливающееся ценовое давление в Кыргызской Республике, обусловленное ростом цен на продовольствие, повышением тарифов на коммунальные услуги и обесцениванием валюты. Инфляция замедлилась в Узбекистане благодаря жесткой денежно-кредитной политике и укреплению обменного курса.

Луарсабишвили добавил, что уровни инфляции в других странах Центральной Азии и Кавказа, включая Азербайджан, оставались сдержанными благодаря взвешенной политике и стабильным ценам на сырьевые товары.