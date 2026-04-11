Иранская делегация будет защищать национальные интересы на переговорах - Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Высокопоставленная иранская делегация всецело защищает интересы Ирана.

Как передает Trend, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в соцсети X.

Он отметил, что делегация будет храбро вести переговоры в этом направлении.

"Высокопоставленная иранская делегация, присутствующая в Пакистане, всецело защищает интересы Ирана и будет смело вести переговоры в этом направлении. В любом случае, наше служение народу ни на минуту не прекратится, и каким бы ни был исход переговоров, правительство будет на стороне народа", - написал он.

Отметим, что сегодня в Исламабаде начались переговоры между США и Ираном при посредничестве Пакистана. Иранскую делегацию на переговорах возглавляет спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф, а американскую — вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс.

Отметим, что война между США, Израилем и Ираном длилась 41 день. Между сторонами было объявлено двухнедельное перемирие, достигнутое при посредничестве Пакистана.