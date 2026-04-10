Премьер-министр Литвы Инга Ругинене побывала в Центре Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 апреля Премьер-министр Литовской Республики Инга Ругинене посетила Центр Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров проинформировал гостью о здании Центра, которое считается одной из редких жемчужин мировой архитектуры. Отмечалось, что деятельность Центра Гейдара Алиева направлена на глубокое изучение и исследование философии государственности Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, идеологии азербайджанства и наследия Великого лидера.

В расположенном здесь Музее Гейдара Алиева в виртуальной форме представлены различные аспекты концепции деятельности великого лидера как в советский период, так и в годы независимости нашей страны.

Премьер-министр Инга Ругинене сначала осмотрела автомобили, находившиеся в официальном пользовании Великого лидера в периоды его руководства Азербайджаном - с 1969 по 2003 год.

Большой интерес у гостьи вызвали экспонаты, фотографии и мультимедийный зал, отражающие различные периоды деятельности общенационального лидера как в годы советской власти, так и в годы независимости.

Ознакомившуюся с выставкой «Жемчужины Азербайджана» Ингу Ругинене проинформировали о том, что здесь демонстрируются уникальные экспонаты, связанные с неисчерпаемыми природными ресурсами, многовековой историей и культурным наследием нашей страны. Подчеркивалось, что здесь представлены редкие образцы древних ремесел, в том числе азербайджанской школы ковроделия, а наши древние музыкальные инструменты представлены в оригинальной - звуковой форме. Отмечалось, что на выставке, где демонстрируются азербайджанские национальные костюмы и старинные монеты, посетители также могут увидеть священные книги на разных языках.

Затем гостья ознакомилась с выставкой «Кукла в искусстве». Сообщалось, что наряду с традиционными куклами из фарфора, бумаги, пластика, дерева и ткани, на выставке представлены и современные куклы, созданные с использованием новейших технологий.

После знакомства с выставкой «Музыкальные инструменты: единство и разнообразие» Инга Ругинене осмотрела выставку азербайджанских ковров «Танец петель».

Ознакомившись также с «Выставкой классических автомобилей», Премьер-министр оставила запись в памятной книге.

В завершение Премьер-министру Литвы был вручен памятный подарок, она покинула Центр с приятными впечатлениями.